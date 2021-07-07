Водитель скутера сбил пешехода на «зебре» в Красном Селе

В Красном Селе скутер сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель скутера влетел в пешехода на «зебре» в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Все произошло на улице Ленина возле дома №87.Авария попала на камеру видеонаблюдения. Ее записью поделились в местном сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

Судя по видео, для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора. Женщина уверенно пошла по «зебре», но смутилась, когда увидела, что в ее сторону поворачивает скутер, и впала в ступор. Не сориентировался и водитель двухколесного транспорта. В итоге владелец скутера достаточно жестко сбивает пешехода и сам улетает на асфальт.

- Скорее всего, на скутере просто любитель без прав. Так как не знал, что нужно пропускать пешеходов при повороте налево, даже если ему горит зеленый, - высказался один из комментаторов видеозаписи.