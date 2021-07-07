Почти 1 миллион человек привились от коронавируса в Петербурге

Почти 1 млн человек привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге от коронавируса уже привились почти миллион человек. Из них более 729 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. Об этом во вторник, 6 июля 2021 года, рассказали в Смольном.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 977 811 человека. За прошедшие сутки первично привито 19 547 человек, вторично – 3 540, - рассказали в Смольном.

Большая часть горожан, более 934 тысяч, привились "Спутником V", еще около 17 тысяч выбрали для себя "КовиВак" и 26,6 тысяч вакцинировались препаратом "ЭпиВакКорона".

Среди привитых более 325,6 тысяч - это петербуржцы старше 60 лет. Также вакцинацию прошли 40,8 тысяч медицинских работников, 36 тысяч работников сферы образования, 8 тысяч соцработников, 26,5 тысяч сотрудников силовых структур.

Напомним, что в Петербурге работает 141 пункт вакцинации на базе медицинских организаций. Также привиться можно в 31 мобильном пункте.