Кладовщик остался без «Айфона» после визита к жрице любви

Полицейские ищут жрицу любви, обокравшую клиента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мигрант, работающий в Петербурге кладовщиком, лишился золотой цепочки и дорогого телефона после визита к своей землячке. Девушка предоставляла интимные услуги за деньги, и позарилась на ценности клиента.

- 6 июля, в 15:40 в полицию обратился 26-летний уроженец Узбекистана, проживающий на Васильевском острове. Молодой человек рассказал, что после проведенного в гостинице «досуга» с девушкой легкого поведения он лишился «Айфона» и золотой цепочки, - пишет «Мойка 78».

Общий ущерб мужчиной был оценен в 80 тысяч рублей. По словам пострадавшего, очаровавшую его фею звали Парвина. Она стройная, рыжеволосая и в черном платье. По данным полиции, под описание подходит 26-летняя уроженка Узбекистана, проводящая досуг в гостинице на улице Лени Голикова, что в Красносельском районе.

Теперь девушку ищут, чтобы задать ей несколько вопросов.