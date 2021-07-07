Кинотеатр в Купчино закрыли по решению суда на 17 суток за карантинные нарушения

Суд закрыл и открыл кинотеатр в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фрунзенский районный суд Петербурга на 17 суток приостановил деятельность кинотеатра, расположенного в крупном торговом центре на Балканской площади. 18 июня здесь прошла инспекция, которая выявила нарушения санитарных норм.

- Не соблюдается социальная дистанция (расстояние в 1,5 метра) на кассе между посетителями кинотеатра, допускается посадка посетителей вплотную друг к другу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого инспекторы попеняли на отсутствие уборки и дезинфекции помещений каждые два часа, а также на недостаток санитайзеров - один из дозаторов с жидким мылом оказался сломан.

По результатам инспекции кинотеатр был закрыт с полуночи 19 июня. В суде представитель киносети с обвинениями не согласился, но суд все же встал на сторону властей. При этом было назначено наказание в виде прекращения деятельности на 17 суток, которое уже фактически отбыто.