Более 40 тысяч человек сдали ЕГЭ в Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге завершился основной период сдачи ЕГЭ. Всего в 2021 году экзамены сдавали более 40 тысяч человек, из них 29 672 выпускников этого года, остальные ребята из СПО и выпускники прошлых лет. Об этом в среду, 7 июля 2021 года, рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

- Санкт-Петербург демонстрирует стабильно высокие результаты по ЕГЭ своих выпускников. Каждый 4-й результат стал высокобалльным - 23 938, это результаты 80 баллов и выше, в том числе 100 баллов - 453, 200 баллов – 32, - пояснила Потехина.

Также два выпускника набрали по 300 баллов. Один учился в лицее №470 в Калининском районе, второй окончил лицей №344 Невского района.

Чаще всего бывшие школьники сдавали профильную математику, обществознание, английский язык, биологию и физику. Как отмечают эксперты ЕГЭ, результаты этого года свидетельствуют об устойчивости и стабильности образовательной системы Санкт-Петербурга.