Фура смяла два легковых автомобиля на КАД Петербурга

Фура смяла две машины на КАД в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Днем в среду, 7 июля 2021 года, фура наехала на два легковых автомобиля буквально смяв их. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы дорожно транспортного происшествия.

- На КАД фура смяла легковые. ДТП произошло не доезжая "Меги Парнас", - пояснили свидетели аварии.

Судя по фотографиям опубликованным в сети, авария произошла на внутреннем кольце трассы в крайнем правом ряду. Видимо водитель грузовика не рассчитал расстояние между автомобилями и в итоге въехал в один из них сзади, а тот, по инерции, "догнал" второй.

- Как я уворачивалась от этого всего… Ужас… Была прямо рядом с ними в момент происходящего. Непередаваемые эмоции, - рассказала одна из автомобилисток.

Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока не сообщается. Сейчас на место спешат сотрудники ГИБДД.

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