В парках Петербурга предлагают разрешить жарить шашлыки

В парках Петербурга могут разрешить жарить шашлыки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге могут разрешить жарить шашлыки в зеленых зонах. Такую инициативу поддержали в первом чтении депутаты ЗакСобрания в среду, 7 июля. Как известно, сейчас ставить мангалы и разводить костры в парках запрещено. За это можно поплатиться штрафом до 3 тысяч рублей. Официально разрешенных зон для шашлыков всего 42 – в Курортном и Кронштадтском районах. Парламентарии предлагают сделать мангальные зоны и в городских парках.

– Этим законом мы предлагаем оборудовать как можно большее количество специальных мест. В летние месяцы, в жару люди хотят отдохнуть на природе и пожарить шашлыки. Это в интересах простого человека. Нужно сделать так, чтобы люди себя комфортно чувствовали, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Конечно, речь идет скорее о спальных районах. В исторических и мемориальных парках никаких мангальных зон не будет. Правда, рассчитывать на то, что специальные места появятся уже этим летом не приходится – документ нужно будет детально проработать.