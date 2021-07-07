Водитель с признаками опьянения сбил пенсионера на Богатырском проспекте

На Богатырском проспекте в Петербурге "Тойота" влетела в пенсионера и припаркованные машины. Фото: vk.com/spb_today

Водитель красной «Тойоты» сбил пожилого пешехода на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. После этого иномарка врезалась в припаркованные автомобили. Обо всем рассказали очевидцы происшествия, опубликовавшие фотографии с места в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горе-водителя задержали всем миром.

- «Водятел» с признаками сильного алкогольного опьянения. Сначала сбил человека, потом влетел в машины на Богатырском, 32. Собирался уехать, забрали ключи у него. Очень сомневаюсь, что кто-то будет возмущаться в данном случае. Учитывая, что ключи передали полиции, - рассказал в соцсети свидетель аварии Антон.

Официальной информации о ДТП нет. На месте работают инспекторы ГИБДД. Пострадавшему пенсионеру понадобилась помощь медиков.