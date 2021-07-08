В Ялте умер петербургский журналист Михаил Михайлов. Фото: Александр ГЛУЗ

Умер известный петербургский журналист Михаил Михайлов. Трагичную новость сообщила подруга телевизионщика Ирина Смолина в сообществе «Чапыгина, 6» в Facebook. По словам женщины, Михайлов погиб в Ялте во время отдыха. Подробности его смерти не сообщаются.

- Ураган там был, подробностей гибели не знаю. Светлая память Мише… - сообщила горькую весть подруга Михайлова.

Добавим, что Михаил Михайлов запомнился зрителю по работе на Ленинградском телевидении. Его знают по телестанции «Факт», программе «Информ ТВ» и местных «Вестях».

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Михаила Михайлова.