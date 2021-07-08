Утечка газа произошла в доме на Гданьской улице в Петербурге

В Петербурге в одном из домов на Гданьской улице произошла утечка газа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в доме №19 на Гданьской улице произошла утечка газа. Опасный запах почувствовали местные жители. На место оперативно прибыла аварийная бригада «ПетербургГаза». Специалисты обследовали дворовую территорию и обнаружили опасное место, которое в итоге временно перекрыли. К счастью, все закончилось благополучно.

- Прибыв к дому, бригада обнаружила утечку газа на газопроводе низкого давления. Для ликвидации утечки перекрыли дорожное движение. На данный момент утечка газа ликвидирована, проводятся работы по благоустройству территории, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «ПетербургГаза».