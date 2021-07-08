Мощный пожар охватил всю квартиру на Малоохтинском проспекте в Петербурге

Пожар уничтожил квартиру в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар в квартире. В ночь на четверг, 8 июля 2021 года, огонь охватил жилье в доме 90 на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о пожаре поступило в 02:27 часов ночи. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что на втором этаже дома горит квартира на общей площади в 80 квадратных метров, - рассказали в МЧС Петербурга.

К тому времени, как на место приехали спасатели, огонь объял все комнаты и кухню. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг номер 2. Спустя пол часа пожарным все же удалось локализовать огонь и ранг пожара был понижен до №1 БИС.

Только в четвертом часу ночи спасателям удалось потушить возгорание. С огнем боролись 46 пожарных и 12 единиц спецтехники. Сообщений о пострадавших не поступало.