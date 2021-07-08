Грозовые дожди пройдут в Петербурге 9 июля

Кратковременные грозы придут в Петербург 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Долгожданные дожди придут в Санкт-Петербург в пятницу, 9 июля 2021 года. Однако прохлады они не принесут, зато хотя бы немного, хоть и на короткое время, освежат Северную столицу. Тем не менее, температура воздуха по прежнему останется выше 30 градусов.

- В пятницу в Санкт-Петербурге возможны короткие грозовые дожди и плюс 29-31 градус,- рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", кратковременных дождей стоит ждать днем, а также в ночь на субботу, 10 июля.

Что касается выходных, то и там ожидаются грозы, однако жара только усилится. Температура поднимется до своего пика в 34 градуса.