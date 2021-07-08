41 человек ревакцинировался от коронавируса в Петербурге

Более 40 человек ревакцинировались в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стартовала кампания ревакцинации горожан от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы уже вакцинированным гражданам вновь усилить иммунитет, сделав его более устойчивым к новым штаммам вируса. Так, по данным на 7 июля 2021 года, ревакцинацию пошел 41 петербуржец.

- 41 горожанин получил первичную прививку по ревакцинации. Всего с начала массовой вакцинации привились 998 316 человек, из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации, - сообщили в Смольном.

Только за минувшие сутки в Петербурге привились более 20,5 тысяч горожан, из них второй компонент прививки получились 5,8 тысяч человек,

Сейчас в Северной столице работают 145 пунктов вакцинации, расположенных в медицинских учреждениях. Также горожанам доступен 31 мобильный пункт.