Движение трамваев по 2-му Муринскому проспекту в Петербурге закроется на месяц с 12 июля

Трамвайное движение по 2-му Муринскому проспекту закроется с 12 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 12 июля 2021 года на целый месяц закроется движение трамваев на 2-м Муринском проспекте. Причиной тому станут дорожные работы, которые будут проходит в зоне трамвайных путей вплоть до 9 августа. Об этом сообщили в СПб ГУП Горэлектротранс.

- С 05:30 часов 12 июля до 04:40 часов 9 августа закрывается трамвайное движение по 2-му Муринскому проспекту от площади Мужества до Светлановской площади. Будут изменены маршруты трамваев №40 и 55, - пояснили в компании.

Так, на это время трамвай №40 будет следовать от улицы Кораблестроителей по действующей трассе до Большого Сампсониевского проспекта, свернет на него до 1-го Муринского проспекта, далее по Политехнической улице, Тихорецкому проспекту и до конечной станции.

Трамвай №55 будет курсировать от Придорожной аллеи по действующему маршруту до площади Мужества, далее по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту до Светлановской площади и снова выйдет на действующую трассу до улицы Шаврова.