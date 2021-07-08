Светомузыкальный фонтан у Российской национальной библиотеки в Петербурге начнут реконструировать в июле 2021 года

"Водоканал" реставрирует фонтан у Российской национальной библиотеки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в июле 2021 года начнется реконструкция светомузыкального фонтана, расположенного перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте. Работы будет проводить "Водоконал", о чем компания сообщила 8 июля 2021 года.

- Для создания нового и оригинального архитектурного объекты была разработана уникальная концепция. Сейчас фонтан состоит из бетонных чаш с гранитной облицовкой, в которых установлены шесть вазонов с насадками. Вокруг фонтана площадью более 1200 квадратных метров расположена пешеходная зона, - рассказали в компании.

Специалисты собираются демонтировать чаши и уменьшить их глубину. У фонтана появится новая водная картина, а для отделки будет использован серый гранит. Также появится подсветка и оборудование для музыки.

Когда работы завершатся, пока не сообщается.