10-летний мальчик утонул в пруду в Петербурге

Тело ребенка извлекли из пруда в Пулковском парке Фото: СОЦСЕТИ

Очередная трагедия, связанная с водой, произошла в Санкт-Петербурге. Вечером в среду, 7 июля 2021 года, отдыхающие в Пулковском парке заметили, что в пруду под воду ушел мальчик. Очевидцы побежали ему на помощь, но вытащить не успели, тогда они вызвали спасателей. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Дико жаль мальчика, сегодня были в этом парке с моими тремя сыновьями и наблюдали за спасательной операцией, - рассказала местная жительница в соцсетях.

Ребенка искали около часа. В итоге мальчика вытащили из воды, но к тому времени он уже погиб.

Очевидцы сообщают, что ребенку было 10 лет. Родителей мальчика, пока его тело искали, рядом не было. Вероятно, они не знали, что сын отправился купаться.

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