Почти 38 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

В Петербуорге вновь выросло количество тестов на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге опять выросло число обследований на ковид. За минувшие сутки тесты сделали около 38 тысяч человек. Такие цифры на 10 утра 8 июля приводит городской Оперштаб, мониторящий ситуацию с распространением коронавируса в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37 625 человек, - уточняет пресс-служба Смольного.

Операторами Единой информационно-справочной службы «122» принят и обработан 22 471 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же короткому номеру можно вызвать врача, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

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