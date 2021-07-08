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Здоровье8 июля 2021 10:31

Почти 38 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 8 июля приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербуорге вновь выросло количество тестов на коронавирус.

В Петербуорге вновь выросло количество тестов на коронавирус.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге опять выросло число обследований на ковид. За минувшие сутки тесты сделали около 38 тысяч человек. Такие цифры на 10 утра 8 июля приводит городской Оперштаб, мониторящий ситуацию с распространением коронавируса в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37 625 человек, - уточняет пресс-служба Смольного.

Операторами Единой информационно-справочной службы «122» принят и обработан 22 471 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же короткому номеру можно вызвать врача, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

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