Проспект Передовиков затопило в Петербурге из-за прорыва трубы

Проспект Передовиков в Петербурге затопило из-за прорыва трубы Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошел очередной потоп. На проспекте Передовиков прорвало трубу из-за чего всю проезжую часть вместе с пешеходными дорожками затопило. Об этом в четверг, 8 июля 2021 года, рассказали в социальной сети местные жители.

- Не знаю, во сколько прорвало трубу. В 11 вечера в среду я шел и уже была вода, стояли аварийные службы. В час ночи аварийки уже не было,- рассказал очевидец.

Однако, судя по всему, аварийная служба свою работу выполнила не до конца, так как к 7 утра вода из прорванной трубы затопила всю улицу.

- Вода до сих пор течет. Машинки плавают, - пожаловался мужчина. - Вода течет и никому нет дела.

Пешеходный переход мужчина назвал "замечательным", так как, чтобы перейти дорогу, ему пришлось замочить ноги в воде.

Смотреть видеосюжет Потоп на проспекте Передовиков в Петербурге 8 июля

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