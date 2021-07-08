Жестокий убийца двух женщин признался в расправе над еще одной петербурженкой

Петербуржец, отбывающий пожизненный срок, признался еще в одном убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи петербургского управления Следкома России раскрыли жестокое убийство молодой женщины, совершенное 17 лет назад. Тогда в Северной столице пропала 29-летняя петербурженка, поймавшая машину у метро «Пионерская». Больше ее никто е видел.

- По версии следствия, обвиняемый в ночь с 5 на 6 августа 2004 года, занимаясь частным извозом на автомобиле «Волга», у станции метро «Пионерская» посадил в автомобиль незнакомую ему потерпевшую 1985 года рождения. По пути возник конфликт. Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской таксист напал на потерпевшую, вытащил ее из салона автомобиля, повалил на землю, после чего нанес ей множественные удары ножом и скрылся, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отметим, что сам подозреваемый - 46-летний Олег Тен - уже отбывает пожизненный срок за похожие жестокие убийства двух женщин, совершенные в 2005 году. Материалы по новому делу переданы в суд.

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