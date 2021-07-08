Беглов поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 июля 2021 года отмечается День семьи, любви и верности. Празднуется он в День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые почитаются как покровители семьи и брака. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с праздником.

- Семья – это большая ответственность друг перед другом и, конечно, огромное счастье. Родные и близкие люди всегда поймут и поддержат, потому что нет ничего крепче и дороже, чем настоящая дружная семья. И именно такие семьи - трудолюбивые, честные – составляют основу нашего общества и государства, - отметил градоначальник.

Так же, по сложившейся в Петербурге традиции, в честь праздника будут награждены юбиляры семейной жизни. Пары, прожившие вместе 25, 50 или 60 лет, получат памятные медали "За любовь и верность".