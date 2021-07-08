Пробка в сторону КАД Петербурга образовалась из-за ДТП на Верхней улице

ДТП спровоцировало пробку в сторону КАД на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в сторону Кольцевой автодороги на севере города утром в четверг, 8 июля 2021 года, образовалась пробка. Причиной тому стала авария с участием фуры, которая перегородила часть проезда. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- ДТП на пересечении 1-го Верхнего переулка и Верхней улицы. В сторону КАД образовалась пробка, - пожаловались автомобилисты, спешащие по делам.

Авария произошла около 10 часов утра. Знатоки отмечают, что в этом месте часто происходят ДТП. Все из-за того, что вся дорога в выбоинах.

- Дорогу надо срочно закрыть, запретить, заасфальтировать с нуля ,потом открыть, - заявил один из местных водителей.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор в сторону КАД небольшой. Он растянулся от въезда на КАД до ближайшего автосервиса.