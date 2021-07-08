Тучков мост встал в жесткую пробку из-за сломанного светофора 8 июля

Пробка образовалась на Тучковом мосту из-за сломанного светофора Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилисты Санкт-Петербурга стоят в жестких пробках на Тучковом мосту из-за неработающего светофора. Как рассказали в социальной сети, 8 июля 2021 года, местные жители, заторы уже продолжаются третий день. При этом, на дороге даже нет инспектора, который бы регулировал движение.

- Третий день на Тучковом мосту не работает светофор. Где хотя бы регулировщик? Ну ладно часик - но тут третий день! Куда звонить-писать надо? - переживают автомобилисты.

Тучков мост соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной и является важным транспортным звеном. На полдень из-за затора на мосте образовались пробки и по соседним дорожным "артериям". Так, пробка образовалась на Большом проспекте Петроградской стороны, Ждановской набережной и набережной Макарова. Также затруднен проезд в сторону моста по Кадетской линии.