9 июля начинается ремонт на Песочной набережной

Участок от Левашовского до Даля будут ремонтировать полтора месяца. Фото: Яндекс.Карты.

Очередные неудобства ждут автомобилистов Петербурга и, в особенности, Петроградского района. Масштабный ремонт начинается с 9 июля на Песочной набережной. Здесь полтора месяца будут менять асфальт, из-за чего проезд будет ограничен.

- 9 июля начинается ремонт дорожного полотна на Песочной набережной. Работы пройдут на участке длиной 0,84 км – от улицы Даля до Левашовского проспекта – и завершатся в середине августа этого года. Объект является адресом национального проекта «Безопасные качественные дороги», - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

За это время подрядчик поменяет асфальтобетонное покрытие дороги, а также тротуаров. Будут установлены новые бордюрные камни. Как отмечается, работы пройдут с «поэтапным» ограничением движения.