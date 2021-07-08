Блокадные братские могилы на Серафимовском кладбище будут признаны памятником

В войну на Серафимовском кладбище похоронили более 62 тысяч мирных жителей и более 1600 военнослужащих. Фото: КГИОП СПб

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) принял решение о включении в список объектов культурного наследия братских захоронений на Серафимовском кладбище. Речь идет о могилах блокадного времени.

- В январе 2021 года в КГИОП поступило заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объекта «Братские могилы защитников и жителей города Ленинграда, погибших в 1941-1944 году». В заявлении указано четыре участка захоронений периода блокады Ленинграда, расположенных на территории Серафимовского кладбища (Заусадебная улица, 33), - сообщает пресс-служба комитета.

Всего, за годы войны, на четырех участках Серафимовского кладбища было похоронено более 62 тысяч жителей Ленинграда, а также 1648 военнослужащих. В 1965 году одна братская могила траншейного типа была оформлена в мемориал. Остальные участки с захоронениями представляют собой обычные газоны с табличками.

Теперь им придадут особый статус.