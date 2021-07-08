Праздничное богослужение в День святых апостолов Петра и Павла пройдет в Петербурге 12 июля

Праздничное богослужение в Петропавловском соборе пройдет 12 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 12 июля 2021 года состоится праздничное богослужение в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Пройдет она в самом сердце Северной столицы - Петропавловском соборе. Об этом сообщили в петербургской митрополии.

- Праздничную божественную литургию в храме возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало богослужения в 10:00 часов, - пояснили в митрополии.

День святых Петра и Пала отмечается 12 июня и завершает Петров пост. Празднуется он в част пямяти о мученической кончине апостолов.

Петропавловский собор построен по указу императора Петра Великого. 12 июля 1733 года он был освящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также собор является усыпальницей императорского дома Романовых.