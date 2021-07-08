Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2021 13:37

Житель Волхова получил 22 года тюрьмы за изнасилование малолетней падчерицы

В течение нескольких лет мужчина запугивал девочку, чтобы та ничего не говорила маме
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд дал 22 года отчиму, насиловавшему малолетнюю подчерицу.

Суд дал 22 года отчиму, насиловавшему малолетнюю подчерицу.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волховский городской суд отправил на 22 года за решетку 43-летнего местного жителя, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей жены. Следствием доказаны минимум три эпизода насилия отчима над падчерицей.

- Следствием установлено, в период времени с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Волхов, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей жены, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Долгое время о насилии в семье никто не знал, так как мужчина угрожал беззащитному ребенку. Но потом преступление вскрылось. Суд признал обвиняемого виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет». Вердикт: 22 года колонии особого режима.