Житель Волхова получил 22 года тюрьмы за изнасилование малолетней падчерицы

Суд дал 22 года отчиму, насиловавшему малолетнюю подчерицу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волховский городской суд отправил на 22 года за решетку 43-летнего местного жителя, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей жены. Следствием доказаны минимум три эпизода насилия отчима над падчерицей.

- Следствием установлено, в период времени с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Волхов, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей жены, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Долгое время о насилии в семье никто не знал, так как мужчина угрожал беззащитному ребенку. Но потом преступление вскрылось. Суд признал обвиняемого виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет». Вердикт: 22 года колонии особого режима.