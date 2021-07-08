Более 9,5 миллионов ПЦР-тестов сделано в Петербурге с начала пандемии

ПЦР-тесты на коронавирус сделали в Петербурге уже 9,5 миллионов раз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала пандемии сделано уже более 9,5 миллионов ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Ежедневно обследование в городе проходят от 10 до 40 тысяч человек, в зависимости от эпидобстановки. Об этом в четверг, 8 июля 2021 года, пишет "Мойка78".

- В настоящее время диагностика коронавируса проходит в 56 вирусологических лабораториях. Ежедневно проверяют более 75 тысяч тестов в сутки, - сообщает издание.

Отмечается, что в Петербурге все исследования на коронавирус в среднем проводятся за 21 час, а пациенты ожидают результаты 48 часов. В 11 процентах случаев - порядка 72 часов.

Также в комитете по здравоохранению рассказали, что лабораториям выделено 358 миллионов рублей на тест-системы и еще на 83 миллиона рублей закуплены эксперс-тесты.