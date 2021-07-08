Бомжа, сорвавшего золотую цепочку с пенсионерки, задержали в Петербурге

В Петербурге поймали бомжа, сорвавшего цепочку с пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала бомжа, который сорвал золотую цепочку с пенсионерки. Поймали его сотрудники уголовного розыска по Адмиралтейскому району. Об этом в четверг, 8 июля 2021 года, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина напал на пенсионерку в районе Старо-Петергофского проспекта. Он подошел к ней со спины, сорвал с шеи золотую цепь с кулоном и скрылся в неизвестном направлении. От резких действий нападавшего женщина упала на асфальт, после чего долго не могла прийти в себя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина вину признал. Рассказал, что цепочку уже сдал в ломбард.

Оказалось, что это не единственное ограбление на его счету. Полиция уже установила еще несколько аналогичных хищений. Каждый раз мужчина забирал драгоценности.