Ливни и грозы обрушатся на Ленобласть 9 июля

Ливни и град обрушатся на Ленобласть 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хорошая новость для жителей Ленинградской области. Знойную жару немного освежат ливни и грозы, которые обрушатся на регион в пятницу, 9 июля 2021 года. Правда, температуру воздуха это никак не понизит, зато земля хотя бы немного наполнится влагой. Об этом рассказали в региональном МЧС.

- Ночь на пятницу пройдет без существенных осадков. Днем 9 июля во второй половине для местами пройдут кратковременные дожди, а в центральных и южных районах области пройдут ливни, грозы и град, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Ветер ночью будет переменный и слабый, днем северо-западный и западный до 5-10 метров в секунду и порывистый при грозе.

При этом температура воздуха ночью около плюс 17-22 градусов, местами плюс 14, в днем 28-33 градуса жары.