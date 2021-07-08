Петербуржцев предупреждают об агрессивных осах

Осы особенно агрессивны в жару и в брачный период. Фото: "Википедия" / Общественное достояние

Агрессивные осы могут представлять опасность для жителей Петербурга. Из-за жары и брачного периода, когда крылатые насекомые выводят потомство, они готовы нападать на человека гораздо чаще, чем в другое время.

- Можно сказать, что чем жарче, тем они активнее. В августе они выводят потомство, они должны его защищать, поэтому и активность высокая, и уровень агрессии тоже, - рассказала «Невским новостям» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии имени Павлова Татьяна Зачепило.

Чтобы не быть ужаленным осой, надо вести себя спокойно, как с собакой - не махать руками, не делать резких движений и не отгонять ос от еды. Взрослые осы при этом питаются фруктами, а вот их «деткам» нужна белковая пища, то есть мясо или другие насекомые.

Ну и конечно же осы будут защищать свой дом, поэтому надо смотреть под ноги, ведь земляные осы строят свои гнезда под землей.