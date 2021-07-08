Комздрав Петербурга ответил, надо ли делать тесты на коронавирус или антитела перед вакцинацией

В Комздраве Петербурга дали четкий ответ, надо ли делать ПЦР-тест и анализ на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и ответил, пожалуй, на один из самых популярных вопросов горожан – надо ли делать тесты на коронавирус или антитела перед вакцинацией от инфекции. Тут все просто, наши медики ориентируются на методические рекомендации Минздрава.

- Ни ПЦР, ни антитела, даже после повторной вакцинации, делать необязательно. Мы прививаем всех. Даже если вы болеете коронавирусом в легкой форме, без симптомов, и вас прививают на этом фоне, то вам добрасывают «бустерный» эффект, как бы вторую дозу прививки. В итоге вы получите нормальный смешанный иммунитет. Зачем ждать, переживать? Лучше привиться и знать, что ты привит, получил бонус к иммунитету, - уверенно сказал Андрей Сарана в радиоэфире.