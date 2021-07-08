Абсолютный рекорд по числу вакцинаций от коронавируса в сутки поставили в Петербурге

Вакцинация от коронавируса в Петербурге держится на высоком уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург поставил очередной – на этот раз абсолютный – рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам Андрея Сараны, рекорд был поставлен по итогам предыдущих суток – за среду, 7 июля, через прививочные пункты Северной столицы прошло в общей сложности 28 349 человек.

- При этом 21 715 из них были привиты первичным компонентом, - уточнил первый председатель заместителя комитета. – Более 6 587, соответственно, завершили курс вакцинации полностью.

Напомним: как стало известно в четверг, 8 июля, общее количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса в Петербурге, перевалило за отметку в 1 000 000 человек. При этом 741 000 жителей и гостей Северной столицы уже получила и первую и вторую дозы препарата.