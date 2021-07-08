Две вакцины от коронавируса должны поступить в Петербург до конца недели

Речь идет, в частности, о вакцине "КовиВак" - ее ждут ориентировочно в пятницу или субботу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург уже до конца этой недели должны прийти сразу две партии вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах «Спутник V» и «КовиВак». Об этом в четверг, 8 июля, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Партия «Спутника V» - 119 400 доз – уже на пути в город, я думаю, утром она приедет, и мы начнем распределять вакцину по прививочным пунктам, - уточнил Андрей Сарана. – Что касается «КовиВака», то срок его поставки – ориентировочно пятница-суббота, окончательное решение, как обычно, остается за министерством здравоохранения. К тому же надо учитывать, что данная вакцина всегда приходит ограниченными партиями.

Что касается «Спутника Лайт», то он, как и прежде, ожидается в течение июля. Предполагается, что вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации, чтобы ускорить процесс. Однако это будет зависеть от объемов поставки.»