Три человека полностью ревакцинировались от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге полностью ревакцинировались от коронавируса три человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появились первые люди, которые полностью ревакцинировались от коронавируса, то есть в итоге получили четыре компонента прививки за все время пандемии. Об этом сообщил первый замглавы Комздрава Андрей Сарана в эфире «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. На подходе есть еще несколько десятков, которые ревакцинировались, но только первой дозой. Сейчас выбор невелик - только «Спутник V», других прививок в наличии временно нет.

- Мы ждем и «ЭпиВак», и «КовиВак», и «Спутник-лайт». Весь комплект хотелось бы иметь. Но не принципиально, на самом деле, чем прививаться. И чем повторно прививаться. У нас уже есть полностью ревакцинированные. Таких людей у нас на сегодняшний день уже трое. Теперь будем думать, учитывать ли в статистике вакцинированных тех, кто ревакцинировался, - сказал Андрей Сарана в эфире радио «КП-Петербург».

К слову, за минувшие сутки жители Северной столицы вновь обновили рекорд по числу сделанных прививок – за день вакцинировались 28 тысяч человек.