Долгожданный дождь прошел в нескольких районах Санкт-Петербурга

Вечером 8 июля в Петербурге ненадолго прошел дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером 8 июля в Санкт-Петербурге прошелся редкий дождик – впервые за последние дни аномальной жары. Под осадки удалось попасть нескольким сотрудникам «Комсомолки». Судя по сервису «Яндек.Погода», дождь прошелся по отдельным районам Северной столицы и быстро ушел в сторону Ладожского озера.

- Немного покапало наконец-то. Поднялся даже ветер вместе с появлением облаков и тучек. Люди ожидаемо удивились дождю, с зонтами никого не было, естественно. Но многие даже не прятались, а радовались и шли навстречу осадкам, - сообщает с места «происшествия» журналист «КП-Петербург».

К слову, в пятницу, 9 июля, к 32-градусной жаре добавятся грозы и порывистый ветер, о чем предупредили в МЧС.