Пьяный петербуржец вез беременную подругу из больницы и попался ДПС

В Петербурге задержали пьяного водителя, который вез на пассажирском сиденье беременную женщину. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС задержали пьяного водителя BMW на Красногородской улице в Санкт-Петербурге. 36-летний мужчина вез беременную подругу из больницы, его подозрительное поведение заметили полицейские. Да и номер автомобиля числился как архивный, то есть машина не была зарегистрирована.

Оказалось, что горе-водитель второй раз попадается на пьяном вождении, в прошлый раз его уже лишали прав. Теперь же ему грозит уже уголовное дело.

- На мужчину составили три административных материала: за отказ от медосвидетельствования, управление транспортом без прав, и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Его доставили в отдел полиции, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источники в ГИБДД.