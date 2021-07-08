Бюджет Санкт-Петербурга пополнился 10 миллиардами рублей за счет госимущества

Смольный отчитался о доходах, полученных за счет госимущества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В бюджет Санкт-Петербурга поступили 10,4 млрд рублей, полученные от использования государственного имущества. В Смольном довольны этим показателем, особенно в непростое время пандемии коронавирусу, когда расходы резко возросли.

3,8 млрд рублей в казну попали после приватизации зданий, помещений и земли. Из этой суммы большая часть попала в казну по итогам открытых торгов нежилого фонда. К примеру, власти продали несколько казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Помогли и бизнесмены, которые выкупали земельные участки из собственности города. Но прибыльнее всего аренда.

- За аренду земельных участков и объектов нежилого фонда город получил порядка 5,6 млрд рублей. Иные доходы, в том числе дивиденды по акциям, принадлежащим городу, составили около 980 млн рублей, - передает пресс-служба Смольного.