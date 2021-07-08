Крошечные детеныши красноруких тамаринов родились в Ленинградском зоопарке

Крошечные обезьянки пока не отходят от родителей, но уже пробуют взрослую еду. Фото: vk.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке – что ни день, то рождение нового детеныша какого-нибудь зверька. В этот раз родителями стали краснорукие тамарины Марик и Игритт. Это их первый выводок. Крошечные обезьянки пока не отходят от мамы и папы. Их на первое время скрыли от посетителей, они растут вместе с семьей в отдельных вольерах. Пол деток определить пока невозможно.

- Игритт вскармливает их молоком, а Марик катает на спине! Малыши сейчас размером с крупный персик. У них крошечные любопытные черные глазки и густая шерстка. Детки чувствуют себя прекрасно и уже пробуют «взрослый» корм – фрукты, насекомые и листья, - рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

Днем ранее в зоопарке рассказали о появлении на свет очаровательного барашка Шона.