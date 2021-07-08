В Петербурге отреставрируют здание Екатерининского института

РНБ ищет подрядчика, который разработает проект реставрации Екатерининского института. Фото: google.com/maps

Российская национальная библиотека ищет подрядчика, который возьмется за создание проекта реставрации здания Екатерининского института, расположенного на набережной реки Фонтанки. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. На все про все собираются потратить почти 24 миллиона рублей.

От компании-победителя потребуют разработать документацию по ремонту и реставрации всех фасадов института и его крыши. Здание ни много ни мало входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

- Окончание срока подачи заявок назначено на 30 июля 2021 года в 09:00. Рассмотрение заявок состоится 10 августа, - сообщается на сайте госзакупок.