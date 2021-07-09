Экс-полицейской из Петербурга дали 3,5 года условно за нападение на задержанных

В Петербурге огласили приговор в отношении бывшей полицейской, которая ударила задержанных товарищей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд дал 3,5 года условного лишения свободы бывшей помощнице опердежурного из 33 отдела УМВД в Московском районе. Женщина распылила перцовый газ в сторону задержанной парочки, а также ударила одного из них ногой и рукой. По версии следствия, она сделала это для того, чтобы усмирить буйных товарищей, находящихся в камере содержания. Вот только своими действиями экс-сотрудница полиции превысила должностные полномочия.

- Подсудимая причинила пострадавшим лицам физическую боль, а также существенно нарушила конституционные права, Конституцией РФ. Женщина вину полностью признала, от дачи показаний отказалась, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо условного лишения свободы бывшей сотруднице полиции запретили занимать должности в системе правоохранительных органов в течение двух лет.