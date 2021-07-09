Три тысячи жителей Красногвардейского района Петербурга остались без воды в жару

Жители нескольких домов в Красногвардейском районе Петербурга пожаловались на отключение воды. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Жители трех корпусов ЖК «Екатерининский» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожаловались на отключение и горячей, и холодной воды вечером 8 июля. По словам читателей «Комсомолки», проживающих в указанных домах, в «обезвоженными» остались около трех тысяч человек. И это при том, что в четверг в Северной столице была аномальная жара, а следом, в пятницу, будет до +33 градусов.

- С нашей стороны отключений нет, это жилищная компания, - развели руками в разговоре с «КП-Петербург» в «Водоканале».

В самой управляющей компании «Балтийской дом» не смогли прояснить, когда появится вода в домах.

- У нас аварийная ситуация, - заявили «КП» в диспетчерской «Балтийского дома». - Уже два часа работает бригада. Когда включат воду, мы не знаем. Вы узнаете раньше, у вас вода пойдет. Администрация Красногвардейского района в курсе.

Тем временем, у жителей нет возможности ни попить, ни подмыться. Авария застала всех врасплох. Магазины уже закрыты.

- Паримся в квартирах, не умыться, ни попить в жару. У нас засуха, - рассказали жители домов.