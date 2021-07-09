Суд отправил на 4 года в колонию водителя-наркомана, влетевшего в маршрутку в Петербурге

В Петербурге отправили в тюрьму водителя-наркомана, влетевшего в маршрутку и отправившего пассажира в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд отправил на 4 года в колонию строгого режима петербуржца, который будучи под наркотиками влетел в маршрутку на Лахтинском проспекте. Жесткая авария произошла 17 июня 2020 года. В результате ДТП пострадал пассажир, он получил тяжелые травмы и попал в больницу.

- Обвиняемого ранее судили. Вину в ДТП он признал и раскаялся. Мужчина женат и имеет на иждивении 6-летнего ребенка, работает, соседи на него не жалуются, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что мужчине запретили водить любым транспортом в течение двух лет и 4-х месяцев. Кроме этого с него взыскали штраф в размере 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему пассажиру.