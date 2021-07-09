Частный дом сгорел в Новой Ладоге в Ленобласти

Частный дом сгорел в Новой Ладоге Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Новая Ладога в Ленинградской области произошел пожар в частном доме. В ночь на пятницу, 9 июля 2021 года, в 00:24 часа на пульт службы МЧС 47-го региона поступило сообщение о возгорании в Волховском районе. Спасатели немедленно выехали на место.

- Приехав на вызов, спасатели обнаружили, что горит частный дом на общей площади 36 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

К тушению пожара приступили дежурные смены 121 и 148 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В общей сложности это 12 спасателей и три единицы техники. Благодаря оперативной и слаженной работе всего за полчаса они справились с огнем. В 00:55 часов пожар был ликвидирован.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. Проверкой занимается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района.