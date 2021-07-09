Конкурс на ликвидацию незаконной свалки в Шушарах объявили в Петербурге

В Петербурге ищут подрядчика на ликвидацию нелегальной свалки в Шушарах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для ликвидации незаконной свалки в Шушарах. В четверг, 8 июля 2021 года, на сайте Госзакупок появилось два конкурса. Заказчиком выступает комитет по благоустройству.

- Предполагается, что первый этап работ будет стоить порядка 172,4 миллионов рублей. Подрядчик должен будет расчистить свалку, которая расположилась между Софийской улицей и Автозаводским проездом, - говорится в тендере.

Комиссия решила заключить контракт с поставщиком ООО "Омега" в рамках первой закупки на 24,4 миллиона рублей. Работы компания должна завершить к 31 июля 2021 года. Подрядчику следует вывезти мусор в пункты приема отходов, разделяя их по классам опасности. Весь процесс работ должен быть фиксироваться на фото.

Стартовая цена второго контракта 148 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 24 ноября 2021 года. Итоги конкурса будут подведены 29 июля.