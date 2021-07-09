Дожди и грозы пройдут в Петербурге 9 июля

Дожди и грозы обрушатся на Петербург 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро пятницы, 9 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге оказалось пасмурным впервые за долгое время. Однако несмотря на серое небо, в городе все равно жарко. По словам синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, понижение температуры будет коротким и чисто символическим.

- На погоду в Северной столице окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей, и гроз. При этом температурный фон немного понизится, - пояснил ведущий специалист центра Михаил Леус.

Понижение температуры многие петербуржцы смогут заметить только утром, когда столбики показывали около 23 градусов, но днем жара вернется до 29-31 градуса, а по Ленинградской области до плюс 27-32 градусов.

В последующие три дня преимущественно без осадков, и от рекордных плюс 32-34 градусов в субботу, до 30-32 градусов жары в понедельник.