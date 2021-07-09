Огромная пробка собралась на Мурманском шоссе Петербурга утром 9 июля

Мурманское шоссе встало в пробку в сторону Петербурга утром 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге утро пятницы, 9 июля 2021 года, началось с большой пробки. На Мурманском шоссе в сторону города образовался затор. Причем, проблемы с проездом появились уже с 6 часов утра. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Мурманское шоссе, от АЗС Несте до КАД. Длина пробки — 7,5 километров, - говорится в сообщении сервиса.

Затор растянулся почти от развязки с КАД до Разметелево. Причиной тому стали ремонтные работы, которые проводятся на трассе. Добавим, что в противоположном направлении проезд свободен.

В целом по городу загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки в ближайшие 3 часа останутся на этом же уровне, а с 11 часов начнут расти и к 12 часам достигнут 4 баллов.