Петербург вошел в топ-5 городов по количеству переведенных на удаленку работников во время третьей волны коронавируса

Петербург вошел в топ-5 регионов по количеству переведенных на удаленку работников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург стал одним из лидирующих городов, в котором работники перешли на удаленную работу в вязи с третьей волной коронавируса. Как сообщает в пятницу, 9 июля 2021 года, издание ТАСС, прирост дистанционки в Северной столице составил 9 процентов.

- В пятерку регионов по количеству переведенных на удаленный график сотрудников в разгар 3-й волны вошли Новосибирская область и Санкт-Петербург - по 9 процентов, Москва - 8 процентов, Свердловская область - 6 процентов и в Московской области 4 процента, - пишет издание.

Всего по стране около 51 процента человек продолжают работать в офисах, 11 процентов работают из дома, а 13 процентов в гибридном графике, то есть иногда из дома, а иногда приезжают на работу.

В основном из дома работают работники в сфере информационных технологий, интернет компаний, административный персонал и студенты, которые только начали карьеру.