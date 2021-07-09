Транспортный поток на ЗСД вырос на 25%

Трафик на ЗСД вырос на 25%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Транспортный поток на Западном скоростном диаметре Петербурга вырос на четверть. Такие данные за первые шесть месяцев 2021 года приводит оператор платной трассы ООО «Магистраль Северной столицы».

- Количество поездок по ЗСД выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило более 48 миллионов транзакций, - отмечает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

К лету трафик на дорогах традиционно растет за счет дачников. Так, в течение полугода несколько раз обновлялся рекорд по объему суточного потока транспорта. А максимальный на данный момент трафик был зафиксирован 11 июня. В этот день по ЗСД было совершено более 393 тысяч поездок.

При этом 90% поездок оплачивается при помощи транспондера, что дешевле и удобнее. Объем таких транзакций (оплаты проезда) вырос на девять миллионов раз.

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