Станция метро "Чернышевская" сократит время работы 10 июля

Станция "Чернышевская" изменит график работы 10 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге станция метро "Чернышевская" изменит график работы в субботу, 10 июля 2021 года. Как сообщили 9 июля в комитете по транспорту, вестибюль закроется раньше времени. Поэтому пассажирам следует заранее продумывать свои пути следования.

- 10 июля станция метро “Чернышевская” будет работать до 21:00. После 21:00 поезда будут следовать без остановки на станции. Это связано с работами по исследованию витражных конструкций в вестибюле станции, - пояснили в комитете.

А 11 июля станция откроется и будет работать в обычном режиме.

Для того, чтобы добраться от станции "Чернышевская" до ближайших станций метро можно воспользоваться наземным транспортом. До "Площади Восстания" следуют автобусы №22 и 105 - это четыре остановки. И 15 остановок придется проехать на автобусе №46 до станции "Площадь Александра Невского".