Около 200 обращений о пропаже детей поступило в полицию Петербурга с начала 2021 года

Около 200 обращений из-за пропажи детей поступило в полицию Петербурга за полгода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За полгода в полицию Санкт-Петербурга поступило около 200 обращений от горожан о пропаже детей. Как пишет в пятницу, 9 июля 2021 года, издание "Невские новости", речь идет о несовершеннолетних, которые сбежали из дома.

- При этом ни одной пропажи без вести не зарегистрировано — все дети и подростки в итоге вернулись к родителям домой, - пишет издание со ссылкой на главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские отмечают, что чаще всего подростки сбегали из дома после конфликта с родителями.

Кроме того, с начала года в полицию обратились около 160 человек с сообщениями об утрате связи с родственниками. Люди пытаются восстановить общение с родными, но не имеют контактов. Из-за этого и обращаются в МВД. Также сюда входят и пропавшие рыбаки с грибниками, и пожилые люди, которые не могут вернуться домой из-за проблем с памятью.

Всего с начала года полицейские помогли отыскать 169 человек.